Lista de mercado 50+: o que colocar no carrinho para viver melhor

Descubra alimentos essenciais para envelhecer com mais energia, vitalidade e equilíbrio

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:23

O que vai para o carrinho do supermercado pode ter impacto direto na energia, na imunidade e até na prevenção de doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O que vai para o carrinho do supermercado pode ter impacto direto na energia, na imunidade e até na prevenção de doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Chegar aos 50 anos é um marco que pede novos cuidados com o corpo e a mente — e a alimentação tem papel central nessa fase. O que vai para o carrinho do supermercado pode influenciar diretamente a energia, a imunidade e até a cognição. Por isso, no Dia do Supermercado, celebrado em 12 de novembro, vale a reflexão: o que estamos colocando na cesta reflete o cuidado que temos com o nosso envelhecer?

“A partir dos 50 anos, o corpo passa por mudanças metabólicas e hormonais que exigem uma atenção especial à alimentação, que deve ser vista como uma forma de preservar o corpo e o cérebro. Uma dieta equilibrada, rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, é essencial para manter a massa magra, proteger o coração, fortalecer os ossos e preservar a vitalidade”, explica a professora de Nutrologia da Afya Goiânia, Dra. Marcela Reges. Para ela, uma dieta equilibrada e colorida é um “investimento em longevidade”.

A professora de Geriatria da Afya Vitória, Dra. Karoline Fiorotti, reforça o mesmo ponto: “Com o avanço da idade, é importante comer bem não apenas para evitar doenças, mas para garantir autonomia, memória ativa e bem-estar no dia a dia. Pequenas escolhas no mercado podem fazer uma grande diferença na saúde a longo prazo”, ressalta. Assim, o ato de comprar deixa de ser rotina e se transforma em um gesto de autocuidado e compromisso com a longevidade.

Lista de mercado 50+

A seguir, as especialistas destacam os grupos alimentares que não podem faltar nas compras de quem tem mais de 50 anos. São alimentos que sustentam a saúde de forma integral — fortalecem músculos e ossos, equilibram o intestino, protegem o coração e contribuem para a clareza mental e a memória ativa.

1. Vitaminas, fibras e antioxidantes

São essenciais para manter a saúde e o bem-estar, especialmente após os 50 anos. Esses nutrientes contribuem para o bom funcionamento do intestino, controle do colesterol , fortalecimento do sistema imunológico e proteção do coração. Também ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes e câncer, e favorecem a saúde da pele e dos ossos.

Frutas como banana (rica em potássio), laranja (fonte de vitamina C) e frutas vermelhas (antioxidantes), além de vegetais como brócolis, couve-manteiga, espinafre, rúcula, agrião, alface, abóbora, cenoura, beterraba, tomate e abobrinha, são excelentes opções para incluir na rotina e envelhecer com mais vitalidade e qualidade de vida.

2. Proteínas

As proteínas são fundamentais para a saúde em todas as fases da vida, mas ganham ainda mais importância após os 50 anos. Isso porque, nessa idade, é comum a perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia, que pode afetar a força, o equilíbrio e a disposição.

Por isso, a proteína deve estar presente em todas as refeições, ajudando a preservar os músculos, fortalecer o sistema imunológico e favorecer a recuperação do corpo. Ovos, peito de frango, peixes, feijão e Tofu são alguns exemplos de boas fontes de proteína .

Fontes de energia e nutrientes essenciais, as oleaginosas são grandes aliadas da saúde de pessoas com mais de 50 anos (Imagem: Krzysztof Slusarczyk | Shutterstock)
Fontes de energia e nutrientes essenciais, as oleaginosas são grandes aliadas da saúde de pessoas com mais de 50 anos (Imagem: Krzysztof Slusarczyk | Shutterstock)

3. Gorduras boas e minerais

As oleaginosas são aliadas importantes da saúde após os 50 anos. Ricas em gorduras boas, proteínas, fibras, vitaminas e minerais, elas ajudam a proteger o coração, controlar o colesterol e reduzir inflamações no organismo. Além disso, contribuem para o bom funcionamento do cérebro e fortalecem os ossos e os músculos.

Por serem fontes de energia e nutrientes essenciais, o consumo moderado de oleaginosas no dia a dia favorece a vitalidade, a memória e o envelhecimento saudável. Algumas sementes, castanhas, nozes e amêndoas são exemplos.

4. Carboidratos com baixo índice glicêmico

Os grãos e carboidratos integrais são fundamentais para quem busca manter a saúde e a disposição após os 50 anos. Eles fornecem energia de forma equilibrada e sustentada, além de serem ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais importantes para o funcionamento do organismo.

Preferir fontes integrais, como arroz integral, aveia , quinoa e pães integrais, ajuda a manter a glicemia estável e a fornecer energia duradoura, evitando picos de açúcar no sangue e promovendo saciedade. Incorporar esses alimentos às refeições diárias contribui para o controle do peso, a saúde intestinal e a prevenção de doenças crônicas.

5. Cálcio e vitamina D

    Os laticínios, como leite, iogurte e queijos, são importantes aliados da saúde após os 50 anos, principalmente por serem fontes ricas de cálcio e proteínas, nutrientes essenciais para a manutenção dos ossos e músculos. Nessa fase da vida, é fundamental garantir uma boa absorção de cálcio para prevenir a osteoporose e fortalecer a estrutura óssea.

    A vitamina D tem papel essencial nesse processo, por isso é recomendada a exposição solar diária e, quando necessário, a suplementação orientada por um médico. Incluir laticínios regularmente na alimentação ajuda a manter os ossos fortes, boa imunidade e mais qualidade de vida. Leite desnatado ou semi desnatado, Leite vegetal fortificado com cálcio (amêndoas, aveia ou soja), iogurte natural e queijo branco são alguns exemplos.

    O que evitar?

    As professoras destacam a importância de evitar alimentos ultraprocessados , embutidos, açúcares refinados e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pois estes produtos contêm substâncias que prejudicam o organismo e favorecem o surgimento de doenças crônicas. Evitar o consumo de sal, incorporando diferentes temperos também é uma boa estratégia.

    Ambas reforçam que manter uma alimentação equilibrada, natural e rica em nutrientes é essencial para preservar a saúde, sustentar a energia e garantir mais qualidade de vida, especialmente após os 50 anos, fase em que uma boa nutrição se torna uma poderosa aliada da longevidade e do bem-estar.

    Por Beatriz Felicio

