Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:27
Cozinhar no forno é uma forma simples de garantir um almoço equilibrado e cheio de sabor. Esse tipo de preparo valoriza os ingredientes, conserva os nutrientes e reduz o uso de óleo. As combinações de cores, aromas e texturas tornam cada prato apetitoso e leve. Com poucos passos, é possível criar receitas nutritivas que oferecem praticidade e prazer à mesa.
A seguir, aprenda a preparar 4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço!
Corte a parte superior dos pimentões, formando uma “tampa”, e retire as sementes e as partes brancas do interior. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o tomate, o molho de tomate, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture novamente. Recheie os pimentões com a carne moída. Cubra cada pimentão com um pouco do queijo ralado e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 30 minutos, até que os pimentões fiquem macios e o queijo derretido e dourado. Retire do forno e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com o suco de limão, o alho, o orégano, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe o frango descansar por 20 minutos para absorver o tempero. Em uma assadeira, espalhe os floretes de brócolis e regue com metade do azeite. Disponha os pedaços de frango ao redor dos brócolis e regue com o restante do azeite. Coloque as rodelas de limão por cima dos pedaços de frango e leve ao forno preaquecido a 180º C por 40 minutos, virando os pedaços de frango na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida.
Corte a couve-flor em fatias grossas, com cerca de 2 cm de espessura, formando “bifes”. Em uma tigela, misture o azeite, a cúrcuma, a páprica doce, o cominho, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Pincele os dois lados dos bifes de couve-flor com a mistura de temperos, garantindo que fiquem bem envolvidos. Disponha os bifes em uma assadeira, um ao lado do outro, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180º C e asse por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem dourados e macios. Retire do forno, salpique a salsinha por cima e sirva em seguida.
Corte a berinjela, a abobrinha, os tomates e os pimentões em rodelas finas, mantendo tamanhos semelhantes para um cozimento uniforme. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o alho, o orégano, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Espalhe o molho de tomate no fundo de uma travessa e monte o ratatouille intercalando as rodelas de berinjela, abobrinha, tomate e pimentões, formando um círculo. Pincele os legumes com a mistura de azeite e temperos. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até que os legumes fiquem macios e levemente dourados. Retire do forno, decore com as folhas de manjericão fresco e sirva em seguida.