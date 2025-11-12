Acesse sua conta
4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos para variar o cardápio

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  Portal Edicase

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:27

Pimentão recheado com carne moída (Imagem: Carey Jaman | Shutterstock)
Pimentão recheado com carne moída Crédito: Imagem: Carey Jaman | Shutterstock

Cozinhar no forno é uma forma simples de garantir um almoço equilibrado e cheio de sabor. Esse tipo de preparo valoriza os ingredientes, conserva os nutrientes e reduz o uso de óleo. As combinações de cores, aromas e texturas tornam cada prato apetitoso e leve. Com poucos passos, é possível criar receitas nutritivas que oferecem praticidade e prazer à mesa.

A seguir, aprenda a preparar 4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço!

1. Pimentão recheado com carne moída

Ingredientes

  • 2 pimentões vermelhos
  • 2 pimentões amarelos
  • 400 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte a parte superior dos pimentões, formando uma “tampa”, e retire as sementes e as partes brancas do interior. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o tomate, o molho de tomate, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture novamente. Recheie os pimentões com a carne moída. Cubra cada pimentão com um pouco do queijo ralado e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 30 minutos, até que os pimentões fiquem macios e o queijo derretido e dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Frango assado com brócolis e limão

Ingredientes

  • 4 coxas e sobrecoxas de frango
  • 2 xícaras de chá de brócolis cortado em floretes
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 4 rodelas de limão-siciliano
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com o suco de limão, o alho, o orégano, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe o frango descansar por 20 minutos para absorver o tempero. Em uma assadeira, espalhe os floretes de brócolis e regue com metade do azeite. Disponha os pedaços de frango ao redor dos brócolis e regue com o restante do azeite. Coloque as rodelas de limão por cima dos pedaços de frango e leve ao forno preaquecido a 180º C por 40 minutos, virando os pedaços de frango na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida. 

Bifes de couve-flor assados (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Bifes de couve-flor assados Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

3. Bifes de couve-flor assados

Ingredientes

  • 1 couve-flor
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 4 dentes de alho cortados ao meio
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Corte a couve-flor em fatias grossas, com cerca de 2 cm de espessura, formando “bifes”. Em uma tigela, misture o azeite, a cúrcuma, a páprica doce, o cominho, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Pincele os dois lados dos bifes de couve-flor com a mistura de temperos, garantindo que fiquem bem envolvidos. Disponha os bifes em uma assadeira, um ao lado do outro, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180º C e asse por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem dourados e macios. Retire do forno, salpique a salsinha por cima e sirva em seguida.

4. Ratatouille de forno

Ingredientes

  • 1 berinjela
  • 1 abobrinha
  • 1 tomate
  • 1 pimentão amarelo
  • 1 pimentão vermelho
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Corte a berinjela, a abobrinha, os tomates e os pimentões em rodelas finas, mantendo tamanhos semelhantes para um cozimento uniforme. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o alho, o orégano, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Espalhe o molho de tomate no fundo de uma travessa e monte o ratatouille intercalando as rodelas de berinjela, abobrinha, tomate e pimentões, formando um círculo. Pincele os legumes com a mistura de azeite e temperos. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até que os legumes fiquem macios e levemente dourados. Retire do forno, decore com as folhas de manjericão fresco e sirva em seguida.

