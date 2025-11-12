SOLIDARIEDADE

Leilão arrecada mais de R$ 10 mil para o Natal Solidário

Campanha começou nesta quarta-feira (12) e vai beneficiar cerca de 200 entidades

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:56

Leilão Solidário inicia a campanha do Naa Crédito: Cesar VBoa/Divulgação

A 12ª edição da campanha Natal Solidário começou, nesta quarta-feira (12), com o Leilão Solidário que aconteceu no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio. O evento, que reuniu peças artesanais exclusivas, doadas pelo Centro de Formação Artesanal do Sesc (CFA), arrecadou mais de R$ 10 mil. Todas as peças, entre quadros, conjunto de taças, bolsas, toalhas de mesa, entre outros, foram assinadas pelos artesãos ligados ao Sesc.

O valor arrecadado será revertido em doações para as entidades assistenciais baianas beneficiadas anualmente pela campanha Natal Solidário.

Além disso, quem quiser participar da campanha pode fazer doações em dinheiro via PIX. O Natal Solidário beneficia cerca de 200 entidades assistenciais do estado que atendem a idosos e crianças, contando com o apoio do programa Sesc Mesa Brasil, responsável pela logística de entrega das doações.

Bazar Solidário

A programação da campanha também conta com a realização do Bazar Solidário, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, na Casa do Comércio.

Nesta ação os colaboradores podem doar e adquirir peças. Toda a renda arrecadada é revertida em doações, entre alimentos estocáveis e materiais de higiene e limpeza.