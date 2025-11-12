Acesse sua conta
Leilão arrecada mais de R$ 10 mil para o Natal Solidário

Campanha começou nesta quarta-feira (12) e vai beneficiar cerca de 200 entidades

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:56

Leilão Solidário
Leilão Solidário inicia a campanha do Naa Crédito: Cesar VBoa/Divulgação

A 12ª edição da campanha Natal Solidário começou, nesta quarta-feira (12), com o Leilão Solidário que aconteceu no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio. O evento, que reuniu peças artesanais exclusivas, doadas pelo Centro de Formação Artesanal do Sesc (CFA), arrecadou mais de R$ 10 mil. Todas as peças, entre quadros, conjunto de taças, bolsas, toalhas de mesa, entre outros, foram assinadas pelos artesãos ligados ao Sesc.

O valor arrecadado será revertido em doações para as entidades assistenciais baianas beneficiadas anualmente pela campanha Natal Solidário.

Leilão Solidário inicia a campanha do Naa por Cesar VBoa/Divulgação
Leilão Solidário inicia a campanha do Naa por Cesar VBoa/Divulgação
Leilão Solidário inicia a campanha do Naa por Cesar VBoa/Divulgação
Leilão Solidário inicia a campanha do Naa por Cesar VBoa/Divulgação

Além disso, quem quiser participar da campanha pode fazer doações em dinheiro via PIX. O Natal Solidário beneficia cerca de 200 entidades assistenciais do estado que atendem a idosos e crianças, contando com o apoio do programa Sesc Mesa Brasil, responsável pela logística de entrega das doações.

Bazar Solidário

A programação da campanha também conta com a realização do Bazar Solidário, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, na Casa do Comércio.

Nesta ação os colaboradores podem doar e adquirir peças. Toda a renda arrecadada é revertida em doações, entre alimentos estocáveis e materiais de higiene e limpeza.

Os donativos recebidos pelo Natal Solidário incluem alimentos estocáveis, materiais de limpeza e higiene, e brinquedos, além das doações em dinheiro via PIX. Os pontos de coleta de doações incluem as unidades do Sesc e Senac na capital e interior, e a sede administrativa, a Casa do Comércio, em Salvador.

