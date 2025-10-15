Acesse sua conta
Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

Primeiro sessão de lances será realizada nesta segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:38

FORD/KA SE 1.0 SD B | Lance Inicial: R$5.000,00
FORD/KA SE 1.0 SD B | Lance Inicial: R$5.000,00 Crédito: Reprodução

Na próxima segunda-feira (20), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza um leilão de veículos. Entre os 160 lotes disponíveis — que incluem motos conservadas e sucatas aproveitáveis — destacam-se um HB20 2020/2021, com lance inicial de R$ 6 mil; um VW CrossFox 2010/2011, com lance inicial de R$ 5 mil; e uma moto Yamaha FZ25 Fazer, com lance inicial de R$ 4 mil. Os lances já podem ser feitos por meio da plataforma Pátio Rocha Leilões. Um segundo leilão será realizado no dia 27 de outubro.

Os veículos estarão disponíveis para visitação no pátio da Transalvador, no bairro de Piatã, até sexta-feira (17), das 9h às 12h e das 14h às 17h. Já os lotes que integram o leilão do dia 27 estarão custodiados no pátio da Transalvador em Dom Avelar e poderão ser visitados entre os dias 20 e 24 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Confira algumas das ofertas do leilão da Transalvador

I/FORD FOCUS HC FLEX | Lance Inicial: R$6.000,00 por Reprodução
FORD/KA SE 1.0 SD B | Lance Inicial: R$5.000,00 por Reprodução
VW/POLO 1.6 SPORTLINE | Lance Inicial: R$6.000,00 por Reprodução
VW/NOVO FOX TL MA | Lance Inicial: R$6.500,00 por Reprodução
VW/CROSSFOX GII| Lance Inicial: R$5.000,00 por Reprodução
HONDA/CB 300R | Lance Inicial: R$2.000,00 por Reprodução
HONDA/CG 150 TITAN EX | Lance Inicial: R$3.000,00 por Reprodução
YAMAHA/FZ25 FAZER | Lance Inicial: R$4.000,00 por Reprodução
YAMAHA/YBR 125K | Lance Inicial: R$500,00 por Reprodução
1 de 9
I/FORD FOCUS HC FLEX | Lance Inicial: R$6.000,00 por Reprodução

Pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas podem participar da compra dos veículos conservados. Já as sucatas só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas que atuem na desmontagem de veículos, mediante apresentação de documentos que comprovem sua regularidade junto às Fazendas Federal e Estadual, além da carta de credenciamento e demais comprovantes exigidos.

O item arrematado deverá ser pago à vista e em sua totalidade, por meio de PIX ou TED.

Salvador Leilão

