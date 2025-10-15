Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia

Outras três já haviam sido presas em junho deste ano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:18

Suspeita de matar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula
Suspeita de matar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula Crédito: Reprodução

Foi presa nesta quarta-feira (15) a suspeita de assassinar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula, de 55 anos. O crime ocorreu em outubro de 2024, na cidade de Porto Seguro, no sul do estado. Na ocasião, a vítima participava de uma festa particular com garotas de programa dentro da própria casa na Rua Juraci Benfica, no bairro Fontana 2.

A mulher, que teve apenas as iniciais reveladas — E.J. —, segundo as investigações, acertou a vítima com golpes de faca no abdômen e no pescoço, após Osvaldo iniciar uma discussão com algumas das mulheres que participavam da festa. De acordo com o inquérito policial, a briga entre ele estava relacionada ao valor cobrado pelo programa. O corpo foi encontrado com sinais de violência e perfurações provocadas por arma branca.

Guarda municipal aposentado foi morto em outubro de 2024

Sebastião Osvaldo Reis de Paula por Reprodução
Sebastião Osvaldo Reis de Paula por Reprodução
Sebastião Osvaldo Reis de Paula por Reprodução
Supostas executora foi presa nesta quarta-feira (15) por Reprodução
Supostas executora foi presa nesta quarta-feira (15) por Reprodução
Sebastião Osvaldo Reis de Paula por Reprodução
Suspeita de matar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula por Reprodução
1 de 7
Sebastião Osvaldo Reis de Paula por Reprodução

Após o homicídio, a suspeita furtou o dinheiro e o celular da vítima. O aparelho foi vendido poucas horas depois no mercado de pescados "Tarifa".

"No decorrer das investigações, outras pessoas também foram indiciadas pelo envolvimento no caso. Com a prisão preventiva de E.J., a Polícia Civil conclui o inquérito, confirmando a autoria e materialidade do crime", informou a Polícia Civil.

Leia mais

Imagem - BYD contrata mais de 200 novos funcionários para fábrica na Bahia

BYD contrata mais de 200 novos funcionários para fábrica na Bahia

Imagem - Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Imagem - Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

Em junho deste ano, duas garotas de programa e um homem, que atua na guarda municipal de Porto Seguro foram presos, suspeitos de envolvimento no crime.

Tags:

Bahia Violência

Mais recentes

Imagem - Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano

Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano
Imagem - Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200
Imagem - Cidade baiana aprova lei que obriga uso de focinheira em pit bulls e outros cães

Cidade baiana aprova lei que obriga uso de focinheira em pit bulls e outros cães

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos