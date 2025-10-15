SUL DO ESTADO

Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia

Outras três já haviam sido presas em junho deste ano

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:18

Suspeita de matar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula Crédito: Reprodução

Foi presa nesta quarta-feira (15) a suspeita de assassinar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula, de 55 anos. O crime ocorreu em outubro de 2024, na cidade de Porto Seguro, no sul do estado. Na ocasião, a vítima participava de uma festa particular com garotas de programa dentro da própria casa na Rua Juraci Benfica, no bairro Fontana 2.

A mulher, que teve apenas as iniciais reveladas — E.J. —, segundo as investigações, acertou a vítima com golpes de faca no abdômen e no pescoço, após Osvaldo iniciar uma discussão com algumas das mulheres que participavam da festa. De acordo com o inquérito policial, a briga entre ele estava relacionada ao valor cobrado pelo programa. O corpo foi encontrado com sinais de violência e perfurações provocadas por arma branca.

Guarda municipal aposentado foi morto em outubro de 2024 1 de 7

Após o homicídio, a suspeita furtou o dinheiro e o celular da vítima. O aparelho foi vendido poucas horas depois no mercado de pescados "Tarifa".

"No decorrer das investigações, outras pessoas também foram indiciadas pelo envolvimento no caso. Com a prisão preventiva de E.J., a Polícia Civil conclui o inquérito, confirmando a autoria e materialidade do crime", informou a Polícia Civil.