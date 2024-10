CRIME

Guarda municipal é morto a facadas dentro de casa em Porto Seguro

O corpo de Sebastião Osvaldo Reis de Paula foi encontrado por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), dentro da sua própria casa, localizada na Rua Juraci Benfica, no bairro Fontana II. Segundo informações da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, o guarda foi encontrado com sinais de violência e perfurações provocadas por arma branca.

Uma equipe do Samu chegou a prestar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro investiga as circunstâncias da morte do guarda, para identificar a autoria e motivação do crime.