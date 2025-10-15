CRIME

Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Homem foi preso e enquadrado na Lei Maria da Penha

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:05

Ele foi detido por policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Pará

Um homem foi preso na cidade de Marituba, no Pará. Ele foi encontrado pelos policiais civis após forjar o próprio sequestro na tentativa de extorquir cerca de R$ 35 mil da esposa.



O suspeito foi detido na última sexta-feira (10). De acordo com as investigações da Polícia Civil paraense, ele saiu para trabalhar como motorista de aplicativo na quinta-feira (9) e, pouco tempo depois, sua esposa começou a receber mensagens no celular, pelo número dele, solicitando o pagamento de R$ 35 mil para a liberação da vítima.

Na sexta-feira pela manhã, a mulher foi até a unidade policial Seccional Urbana de Mosqueiro para denunciar o sequestro e as ameaças do suspeito.

“No decorrer das investigações, as equipes da DRRBA [Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro] identificaram inconsistências nas informações repassadas, constatando que o homem não havia sido sequestrado e encontrava-se na Região Metropolitana de Belém, exercendo normalmente a atividade de motorista de aplicativo”, explicou o delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A polícia concluiu que o homem estava se passando pelos sequestradores, utilizando seu aparelho telefônico para enviar mensagens e extorquir a companheira, simulando o crime de sequestro para tentar receber o dinheiro.