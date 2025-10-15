Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Homem foi preso e enquadrado na Lei Maria da Penha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:05

Ele foi detido por policiais
Ele foi detido por policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Pará

Um homem foi preso na cidade de Marituba, no Pará. Ele foi encontrado pelos policiais civis após forjar o próprio sequestro na tentativa de extorquir cerca de R$ 35 mil da esposa.

O suspeito foi detido na última sexta-feira (10). De acordo com as investigações da Polícia Civil paraense, ele saiu para trabalhar como motorista de aplicativo na quinta-feira (9) e, pouco tempo depois, sua esposa começou a receber mensagens no celular, pelo número dele, solicitando o pagamento de R$ 35 mil para a liberação da vítima.

Leia mais

Imagem - Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Imagem - Corpo de idoso é encontrado dentro de freezer de casa de repouso

Corpo de idoso é encontrado dentro de freezer de casa de repouso

Imagem - Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

Na sexta-feira pela manhã, a mulher foi até a unidade policial Seccional Urbana de Mosqueiro para denunciar o sequestro e as ameaças do suspeito.

“No decorrer das investigações, as equipes da DRRBA [Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro] identificaram inconsistências nas informações repassadas, constatando que o homem não havia sido sequestrado e encontrava-se na Região Metropolitana de Belém, exercendo normalmente a atividade de motorista de aplicativo”, explicou o delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A polícia concluiu que o homem estava se passando pelos sequestradores, utilizando seu aparelho telefônico para enviar mensagens e extorquir a companheira, simulando o crime de sequestro para tentar receber o dinheiro.

Ele foi preso em flagrante na BR-316, no município de Marituba, enquanto ainda se passava por vítima e sequestrador, em conversa com sua companheira por meio de aplicativo de mensagens. O homem foi conduzido à sede da DRRBA, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de extorsão e de violência psicológica e patrimonial, nos termos da Lei Maria da Penha, e agora segue à disposição da Justiça.

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial

Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial
Imagem - Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos

Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos
Imagem - Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos