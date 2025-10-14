Acesse sua conta
Corpo de idoso é encontrado dentro de freezer de casa de repouso

Homem estava na instituição desde maio deste ano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:32

William Eugene Ray era um ex-militar e veterano de guerra
William Eugene Ray era um ex-militar e veterano de guerra Crédito: Reprodução

O corpo de um idoso foi encontrado dentro de um freezer em uma casa de repouso na Flórida. O homem, de 83 anos, estava internado no Waverly Assisted Living and Memory Care, em Trinity.

A vítima foi identificada como William Eugene Ray, que vivia na instituição desde maio deste ano, segundo informações do Extra. A filha de Eugene, Kristen Spencer, havia instalado uma câmera no quarto do pai após notar o avanço acelerado dos sinais de demência.

No dia 26 de setembro, Kristen percebeu que, embora a luz do quarto estivesse acesa, o pai não estava no local. Após a família entrar em contato com a administração da casa de repouso, o corpo do idoso foi encontrado trancado dentro do freezer.

“Nunca vivenciamos um incidente dessa natureza em nossos muitos anos de atuação no setor de vida assistida. Nossa comunidade está profundamente abalada com esta perda dolorosa. A dor sentida por toda a nossa equipe é indescritível. Estamos verdadeiramente orgulhosos da resposta imediata de nossa equipe à situação e gratos por sua contínua compaixão, dedicação e profissionalismo”, disse a administração do Waverly Assisted Living and Memory Care, em comunicado.

De acordo com o gabinete do xerife do condado de Pasco, não há indícios de crime. O caso segue sob investigação.

