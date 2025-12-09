Atriz que transou com mil homens em 12 horas é presa por gravação polêmica na Tailândia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:24
Bonnie Blue, britânica de 26 anos conhecida pela carreira no entretenimento adulto, tornou-se alvo das autoridades da Indonésia após ser detida na última sexta-feira (6) em Bali. Ela foi liberada para voltar ao hotel, mas permanece sob investigação e com o passaporte apreendido. Blue é famosa por afirmar que realizou sexo com mais de mil homens em 12 horas
A criadora de conteúdo estava acompanhada de 17 homens quando foi detida sob suspeita de infringir a rígida lei antipornografia do país. As autoridades locais apuram se Bonnie teria convidado homens a manter relações sexuais com ela para gravações - prática considerada ilegal, de acordo com informações divulgadas pelo site australiano News.
A atriz pornô Bonnie Blue
Pelas normas indonésias, conteúdos, gestos ou manifestações classificados como pornográficos são proibidos, assim como a produção, distribuição, comercialização e posse de material sexual explícito. Caso a investigação resulte em denúncia e condenação, ela pode enfrentar até 15 anos de prisão, além de multas que chegam a 6 bilhões de rupias, algo próximo de R$ 2 milhões.
Bonnie já havia atraído atenção internacional em outras ocasiões. O jornal Daily Mail relembra que a influenciadora foi expulsa da Austrália após declarar que pretendia “atacar” estudantes durante uma viagem de formatura. A fama da artista cresceu após uma maratona sexual com centenas de universitários, consolidada pelo episódio em que dormiu com 1.057 homens em apenas 12 horas.