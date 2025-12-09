COM 17

Atriz que transou com mil homens em 12 horas é presa por gravação polêmica na Tailândia

Famosa por maratonas sexuais, ela foi liberada para ficar no hotel, mas segue sob investigação e pode ser multada em até R$ 2 milhões

Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:24

Bonnie Blue Crédito: Reprodução

Bonnie Blue, britânica de 26 anos conhecida pela carreira no entretenimento adulto, tornou-se alvo das autoridades da Indonésia após ser detida na última sexta-feira (6) em Bali. Ela foi liberada para voltar ao hotel, mas permanece sob investigação e com o passaporte apreendido. Blue é famosa por afirmar que realizou sexo com mais de mil homens em 12 horas

A criadora de conteúdo estava acompanhada de 17 homens quando foi detida sob suspeita de infringir a rígida lei antipornografia do país. As autoridades locais apuram se Bonnie teria convidado homens a manter relações sexuais com ela para gravações - prática considerada ilegal, de acordo com informações divulgadas pelo site australiano News.

Pelas normas indonésias, conteúdos, gestos ou manifestações classificados como pornográficos são proibidos, assim como a produção, distribuição, comercialização e posse de material sexual explícito. Caso a investigação resulte em denúncia e condenação, ela pode enfrentar até 15 anos de prisão, além de multas que chegam a 6 bilhões de rupias, algo próximo de R$ 2 milhões.