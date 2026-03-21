‘Sem seus fãs você não seria ninguém’, dispara Jorginho do Flamengo após familia ser hostilizada por segurança de Chappel Roan

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Nauan Sacramento
Publicado em 21 de março de 2026 às 21:03
O jogador de futebol Jorginho, do Flamengo, utilizou suas redes sociais para manifestar indignação contra a cantora norte-americana Chappell Roan e sua equipe de segurança. O incidente ocorreu no restaurante de um hotel na capital paulista, onde a família do atleta e a estrela do pop, atração do festival Lollapalooza Brasil, estão hospedadas.
Segundo o relato de Jorginho, sua esposa, Catherine Harding, e sua filha de 11 anos estavam tomando café da manhã quando a criança reconheceu a cantora em uma mesa próxima. O jogador afirma que a menina apenas olhou para a artista ao passar pelo local, sem interrompê-la ou pedir fotos, sentando-se em seguida com a mãe.
Nesse momento, um segurança da equipe de Chappell teria abordado as duas de forma "extremamente agressiva", exigindo "respeito" pela privacidade da cantora e ameaçando formalizar uma queixa junto à administração do hotel. "Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar é considerado assédio. É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm", desabafou o atleta.
O episódio traz à tona a política declarada de Chappell Roan sobre a interação com o público. A artista, que teve uma ascensão meteórica entre 2023 e 2024, tem sido vocal sobre a imposição de limites rígidos à sua exposição pessoal. Em vídeos recentes, a cantora afirmou que não considera "normal" a obrigação de conceder fotos ou abraços sempre que é vista em locais públicos, classificando o direito presumido dos fãs como invasivo.
A confusão ocorre em um momento de alta visibilidade para a cantora, que sobe ao palco do Lollapalooza Brasil neste sábado (21). No Brasil, fã-clubes da artista já haviam emitido comunicados orientando o público sobre o "bom-senso" e o respeito ao espaço pessoal da estrela, prevendo possíveis atritos devido à cultura de proximidade dos fãs brasileiros.
Até o fechamento desta matéria, a assessoria de Chappell Roan não havia se pronunciado oficialmente sobre as críticas de Jorginho. O jogador relatou que a filha ficou abalada e chorou à mesa após a abordagem dos seguranças.