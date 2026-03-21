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‘Sem seus fãs você não seria ninguém’, dispara Jorginho do Flamengo após familia ser hostilizada por segurança de Chappel Roan

Atleta do Flamengo relata abordagem "agressiva" de segurança da cantora contra criança de 11 anos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 21 de março de 2026 às 21:03

Cantora Chappel Roan teria feito segurança destratar familia de jogador do Flamengo Crédito: Redes Sociais

O jogador de futebol Jorginho, do Flamengo, utilizou suas redes sociais para manifestar indignação contra a cantora norte-americana Chappell Roan e sua equipe de segurança. O incidente ocorreu no restaurante de um hotel na capital paulista, onde a família do atleta e a estrela do pop, atração do festival Lollapalooza Brasil, estão hospedadas.

Segundo o relato de Jorginho, sua esposa, Catherine Harding, e sua filha de 11 anos estavam tomando café da manhã quando a criança reconheceu a cantora em uma mesa próxima. O jogador afirma que a menina apenas olhou para a artista ao passar pelo local, sem interrompê-la ou pedir fotos, sentando-se em seguida com a mãe.

Nesse momento, um segurança da equipe de Chappell teria abordado as duas de forma "extremamente agressiva", exigindo "respeito" pela privacidade da cantora e ameaçando formalizar uma queixa junto à administração do hotel. "Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar é considerado assédio. É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm", desabafou o atleta.

Jorginho Frello usou suas redes para denunciar o comportamento da cantora de hits como Good Luck Babe e Pink Pony Club Crédito: Redes Sociais

O episódio traz à tona a política declarada de Chappell Roan sobre a interação com o público. A artista, que teve uma ascensão meteórica entre 2023 e 2024, tem sido vocal sobre a imposição de limites rígidos à sua exposição pessoal. Em vídeos recentes, a cantora afirmou que não considera "normal" a obrigação de conceder fotos ou abraços sempre que é vista em locais públicos, classificando o direito presumido dos fãs como invasivo.

A confusão ocorre em um momento de alta visibilidade para a cantora, que sobe ao palco do Lollapalooza Brasil neste sábado (21). No Brasil, fã-clubes da artista já haviam emitido comunicados orientando o público sobre o "bom-senso" e o respeito ao espaço pessoal da estrela, prevendo possíveis atritos devido à cultura de proximidade dos fãs brasileiros.

Até o fechamento desta matéria, a assessoria de Chappell Roan não havia se pronunciado oficialmente sobre as críticas de Jorginho. O jogador relatou que a filha ficou abalada e chorou à mesa após a abordagem dos seguranças.

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