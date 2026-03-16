CAPOTAMENTO

Candidato à presidência do Peru morre em acidente de trânsito a caminho de evento de campanha

Ele ainda foi socorrido para um posto de saúde, onde teve a morte confirmada

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:57

Candidato à presidência do Peru morre em acidente de trânsito a caminho de evento de campanha Crédito: Reprodução

O candidato à Presidência do Peru pelo Partido dos Trabalhadores e Empreendedores (PTE), Napoleón Becerra, 61 anos, morreu em um acidente de trânsito a caminho de um evento de campanha. A informação foi confirmada por autoridades locais nesse domingo (15). Ele era presidente do partido de centro e aparecia nas últimas posições nas pesquisas entre os mais de 30 candidatos que disputarão as eleições no dia 12 de abril. As informações são do Jornal O Globo.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Ayacucho, no sul do Peru, quando o carro em que o candidato viajava capotou. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas. "O candidato Becerra já morreu", disse o prefeito do distrito de Pilpichaca, à emissora RPP Balvin Huamani.