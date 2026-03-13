Acesse sua conta
Empresário bilionário demite 1,6 mil funcionários por e-mail e atribui corte ao impacto da IA

Ele alegou mudanças nas habilidades exigidas pela empresa e que a queda das ações influenciaram a decisão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:17

Empresário bilionário demite 1,6 mil funcionários por e-mail e atribui corte ao impacto da IA
Empresário bilionário demite 1,6 mil funcionários por e-mail e atribui corte ao impacto da IA Crédito: Getty Images

O empresário australiano de tecnologia Mike Cannon-Brookes demitiu mais de 1,6 mil funcionários da Atlassian e comunicou os cortes por e-mail à equipe afetada. Com uma fortuna estimada em US$ 7,3 bihões, ele informou que o avanço da inteligência artificial (IA) alterou as necessidades da companhia em relação a habilidades profissionais e ao número de cargos em determinadas áreas. As ações da Atlassian acumulam queda de 50% desde o início de 2026 e recuo de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Daily Mail.

Inicialmente, Cannon-Brookes explicou a decisão em um vídeo enviado à equipe e, 20 minutos depois, os funcionários atingidos receberam as mensagens de desligamento. “Dias como este estão entre os mais difíceis para uma empresa e, certamente, entre os mais difíceis para mim como líder”, afirmou. Ele também lamento pela interrupção que o desligamento causaria nas vidas dos colaboradores.

O executivo agradeceu aos trabalhadores pelas contribuições e disse que o trabalho deles permanecerá presente nos produtos, na experiência dos clientes e na cultura construída pela empresa. Cannon-Brookes também afirmou que, apesar de ser uma decisão difícil, que ele acredita que os cortes são necessários para o futuro da Atlassian.

“Somos uma empresa formada por pessoas. Precisamos fazer o que é certo para a Atlassian, agindo com humanidade e apoiando todos os afetados”, disse. Ao final da mensagem, o empresário pediu que os funcionários cuidassem uns dos outros durante o período de transição. “Sejam gentis consigo mesmos e com os colegas. Procurem apoio e deem às pessoas o espaço necessário para lidar com este momento”, afirmou.

