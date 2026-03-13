Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ciclista perde equilíbrio, escorrega de penhasco e filma tudo; veja vídeo

Cecilia Sopeña fazia uma trilha com a sua cachorrinha no momento da queda

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 22:32

Cecilia Sopeña registrou o momento em que escorregou e quase caiu do penhasco
Cecilia Sopeña registrou o momento em que escorregou e quase caiu do penhasco Crédito: Reprodução

ciclista e influenciadora espanhola Cecilia Sopeña registrou um momento assustador de uma de suas trilhas ao lado da sua cachorrinha Nezha. O vídeo, publicado no Instagram na última quarta-feira (11), mostra ela escorregando em um penhasco.

Nas imagens, Cecilia tentava passar em uma área íngreme da montanha que não teve o local identificado. Ao cruzar com a cachorrinha, a influenciadora perde o equilíbrio e começa a escorregar. Ao cair, ela ainda tenta se segurar, mas o chão coberto de cascalhos não oferece aderência. A câmera na bicicleta registra a altura em que ela estava à beira do precipício, com o mar abaixo.

Veja como foi o momento em que a ciclista escorregou

Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução
1 de 13
Ciclista registra momento em que escorrega em precipício por Reprodução

Por sorte, Cecilia consegue se segurar antes de despencar por completo. A cachorrinha Nezha ainda tenta ir até ela, mas a ciclista consegue impedi-la para que fique em um lugar seguro. "Fica, fica, fica! Fica tranquila, não aconteceu nada", disse no momento, para tranquilizar o animal.

Após o primeiro vídeo, Cecilia ainda publicou mais três, mostrando ângulos diferentes da queda. Em um deles, que mostra por mais tempo o episódio, ela fala com a cachorro ao tentar se levantar: "Tem gente vindo, eu já vi. Primeiro preciso parar de tremer", brincou.

Nos comentários, muitas pessoas se chocaram com a situação. "Jesus, essa foi por pouco", disse um usuário do Instagram. "É um momento tenso quando cai dessa maneira, pelo menos encarou com tranquilidade", escreveu outro.

Tiveram ainda aqueles que criticaram a falta de equipamentos de segurança. "Com cachorro e sem capacete", reclamou um seguidor. "Ela colocou a si mesma e a cachorra em risco", apontou outro.

Leia mais

Imagem - Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

Imagem - Jovem cai de ônibus em movimento após janela ceder e morre três dias depois

Jovem cai de ônibus em movimento após janela ceder e morre três dias depois

Imagem - Homem vítima do maior acidente radioativo do mundo teve DNA destruído em segundos e sobreviveu após 'bomba atômica' no próprio corpo

Homem vítima do maior acidente radioativo do mundo teve DNA destruído em segundos e sobreviveu após 'bomba atômica' no próprio corpo

Tags:

Influenciadora Ciclista Penhasco Cachorra Queda Precipício Escorregou Espanhola

Mais recentes

Imagem - Empresário bilionário demite 1,6 mil funcionários por e-mail e atribui corte ao impacto da IA

Empresário bilionário demite 1,6 mil funcionários por e-mail e atribui corte ao impacto da IA
Imagem - Mais de 4 mil brasileiros já deixaram o Oriente Médio, diz Itamaraty

Mais de 4 mil brasileiros já deixaram o Oriente Médio, diz Itamaraty
Imagem - Chef com estrelas Michelin é denunciado por agressões físicas e humilhações a funcionários

Chef com estrelas Michelin é denunciado por agressões físicas e humilhações a funcionários

MAIS LIDAS

Imagem - Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'
01

Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Imagem - Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento
02

Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

Imagem - Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?
03

Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é