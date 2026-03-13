MOMENTO DE TENSÃO

Ciclista perde equilíbrio, escorrega de penhasco e filma tudo; veja vídeo

Cecilia Sopeña fazia uma trilha com a sua cachorrinha no momento da queda

Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 22:32

Cecilia Sopeña registrou o momento em que escorregou e quase caiu do penhasco Crédito: Reprodução

A ciclista e influenciadora espanhola Cecilia Sopeña registrou um momento assustador de uma de suas trilhas ao lado da sua cachorrinha Nezha. O vídeo, publicado no Instagram na última quarta-feira (11), mostra ela escorregando em um penhasco.

Nas imagens, Cecilia tentava passar em uma área íngreme da montanha que não teve o local identificado. Ao cruzar com a cachorrinha, a influenciadora perde o equilíbrio e começa a escorregar. Ao cair, ela ainda tenta se segurar, mas o chão coberto de cascalhos não oferece aderência. A câmera na bicicleta registra a altura em que ela estava à beira do precipício, com o mar abaixo.

Veja como foi o momento em que a ciclista escorregou 1 de 13

Por sorte, Cecilia consegue se segurar antes de despencar por completo. A cachorrinha Nezha ainda tenta ir até ela, mas a ciclista consegue impedi-la para que fique em um lugar seguro. "Fica, fica, fica! Fica tranquila, não aconteceu nada", disse no momento, para tranquilizar o animal.

Após o primeiro vídeo, Cecilia ainda publicou mais três, mostrando ângulos diferentes da queda. Em um deles, que mostra por mais tempo o episódio, ela fala com a cachorro ao tentar se levantar: "Tem gente vindo, eu já vi. Primeiro preciso parar de tremer", brincou.

Nos comentários, muitas pessoas se chocaram com a situação. "Jesus, essa foi por pouco", disse um usuário do Instagram. "É um momento tenso quando cai dessa maneira, pelo menos encarou com tranquilidade", escreveu outro.