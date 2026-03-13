Ciclista perde equilíbrio, escorrega de penhasco e filma tudo; veja vídeo

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Monique Lobo
Publicado em 13 de março de 2026 às 22:32
A ciclista e influenciadora espanhola Cecilia Sopeña registrou um momento assustador de uma de suas trilhas ao lado da sua cachorrinha Nezha. O vídeo, publicado no Instagram na última quarta-feira (11), mostra ela escorregando em um penhasco.
Nas imagens, Cecilia tentava passar em uma área íngreme da montanha que não teve o local identificado. Ao cruzar com a cachorrinha, a influenciadora perde o equilíbrio e começa a escorregar. Ao cair, ela ainda tenta se segurar, mas o chão coberto de cascalhos não oferece aderência. A câmera na bicicleta registra a altura em que ela estava à beira do precipício, com o mar abaixo.
Veja como foi o momento em que a ciclista escorregou
Por sorte, Cecilia consegue se segurar antes de despencar por completo. A cachorrinha Nezha ainda tenta ir até ela, mas a ciclista consegue impedi-la para que fique em um lugar seguro. "Fica, fica, fica! Fica tranquila, não aconteceu nada", disse no momento, para tranquilizar o animal.
Após o primeiro vídeo, Cecilia ainda publicou mais três, mostrando ângulos diferentes da queda. Em um deles, que mostra por mais tempo o episódio, ela fala com a cachorro ao tentar se levantar: "Tem gente vindo, eu já vi. Primeiro preciso parar de tremer", brincou.
Nos comentários, muitas pessoas se chocaram com a situação. "Jesus, essa foi por pouco", disse um usuário do Instagram. "É um momento tenso quando cai dessa maneira, pelo menos encarou com tranquilidade", escreveu outro.
Tiveram ainda aqueles que criticaram a falta de equipamentos de segurança. "Com cachorro e sem capacete", reclamou um seguidor. "Ela colocou a si mesma e a cachorra em risco", apontou outro.