VIOLÊNCIA

Assustador! Passageiros de ônibus se jogam no chão para desviar de tiroteio em Salvador

Ocorrência foi registrada na localidade do Boiadeiro

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 12:12

Passageiros se jogaram no chão em meio à violência Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra momentos de terror vividos por passageiros de um ônibus em Salvador. Na gravação, três pessoas aparecem deitadas no chão do coletivo em meio a um tiroteio, na manhã de quarta-feira (12), na localidade do Boiadeiro, no Subúrbio da capital.>

"Os passageiros tudo no chão. Tiro para a p****", diz o homem que está gravando o vídeo. Não houve feridos dentro do veículo. A troca de tiros trata-se da ocorrência que terminou na morte de dois suspeitos ontem, no bairro do Lobato - as regiões são próximas. >

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu quando as equipes intensificavam o patrulhamento e receberam informações sobre homens em posse de arma de fogo na região. Foi realizada ronda na localidade e os militares avistaram o grupo armado que, ao perceber a presença da polícia, efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes. Houve revide. A corporação não se pronunciou sobre as cenas no ônibus. >

Após o cessar-fogo, dois suspeitos foram encontrados feridos e socorridos imediatamente para uma unidade hospitalar, mas não resistiram. >

Na ação, foram apreendidas uma submetralhadora, cinco munições e um carregador calibre 9mm, uma pistola, onze munições e dois carregadores calibre 380, um porta carregador duplo para acondicionamento de material bélico, 70 porções de maconha, 28 porções de crack, onze porções de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular.>