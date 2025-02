CRIME

Dois suspeitos morrem após tiroteio com a polícia no Lobato

Uma submetralhadora, pistola e drogas foram apreendidas na operação

Dois suspeitos foram mortos a tiros após um tiroteio com policiais militares da Rondesp no bairro do Lobato, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (12). Na ação, a polícia apreendeu uma submetralhadora, pistola e drogas. >