ASFALTO COMPROMETIDO

Transporte será suspenso a partir desta sexta-feira (16) em rua de Salvador

Obras deverão ser concluídas até a próxima quarta-feira (21)

A Prefeitura de Salvador informou nesta quinta-feira (15) que o atendimento de transporte será suspenso a partir do inicio da manhã desta sexta (16) na rua Almirante Tamandaré, no bairro de Paripe. "Em razão do grande volume de chuvas que atingiu a cidade nos últimos dias, o asfalto ficou comprometido em alguns pontos da via", diz a nota.>