Ex-presidente da Petrobras acusa Rui Costa de lobby para aumentar conta de luz, diz colunista

Ex-presidente da Petrobras acusa Rui Costa de lobby para aumentar conta de luz

Informações são do jornalista André Trigueiro, da GloboNews

1 de julho de 2025

Ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT) Crédito: Agência Brasil

O ex-presidente da Petrobras e autor do projeto das eólicas em alto-mar, Jean Paul Prates, acusou os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas Energia, Alexandre Silveira, de manobras junto ao Congresso para encarecer a conta de luz. As informações são do jornalista André Trigueiro, da GloboNews. >

“Jean Paul Prates, quando era senador, foi o autor do projeto de lei das eólicas offshore, que pretende regulamentar as regras para exploração da energia do vento em alto mar. Foi aprovado no Senado, mas quando foi para a Câmara vieram as emendas, que a gente chama de ‘jabuti’, que não têm nada com o propósito do projeto de lei”, disse o jornalista na edição de segunda-feira (30) do Em Pauta. >

Segundo Trigueiro, Prates relatou que os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira receberam os lobistas interessados nessas emendas jabutis, tiveram ciência do propósito deles e que isso implicaria num reajuste estimado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia em 3,5% nas contas de luz da gente até 2050. “Ou seja, nos próximos 25 anos, são R$ 197 bilhões que nós pagaremos por conta desses jabutis”, disse Trigueiro. >

“Ainda assim, segundo Jean Paul Prates, nem Rui Costa nem Alexandre Silveira interferiram. Não teriam se movimentado em nome do governo para tentar reverter esse processo, que resultou em desgaste adicional para o presidente Lula. Lembrando que Rui Costa é o gerente do governo. Depois do presidente Lula, ele é o número 1”, continuou o jornalista. >

Os jabutis foram aprovados no Congresso e foram para sanção do presidente. O presidente vetou os jabutis, e o Congresso derrubou os vetos do presidente Lula. “Jean Paul Prates também confirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve ciência dessa articulação dos lobbies, junto a Rui Costa e Alexandre Silveira. Naturalmente, Haddad tem muitos motivos para se preocupar em relação a essa oneração da tarifa de energia, que no Brasil não é barata. E isso tem efeito cascata, vai repassar”, finalizou Trigueiro. >