CRIME

Advogado é preso após desviar R$ 44 mil de idosa na Bahia

Caso aconteceu em Feira de Santana

Segundo as investigações, o valor era proveniente de um precatório judicial expedido em favor da vítima. A quantia foi transferida para a conta pessoal do advogado e, em seguida, repassada quase integralmente para a conta da companheira dele, com indícios de tentativa de ocultação do produto do crime. >