CRIME

Grupo é preso por roubo de R$ 250 mil em joias na Bahia

Objetos foram roubados durante assalto a uma residência no bairro Recreio, em Vitória da Conquista

Cinco pessoas foram presas em flagrante por furto, receptação e tráfico de drogas após um roubo de joias avaliadas em R$ 250 mil, no bairro Recreio, em Vitória da Conquista. A operação policial verificou as imagens de câmeras de segurança, e os investigados foram presos nesta quarta-feira (14). >

Uma mulher foi localizada e, com ela, os policiais apreenderam um celular e um anel de ouro com diamantes, oriundo do furto. No bairro Campinhos, outra mulher foi abordada junto com o companheiro. Ao avistarem a equipe, ambos tentaram fugir, mas foram contidos.>