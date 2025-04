VEJA DEPOIMENTO

'Me boicotaram': baiana acusada injustamente de roubo na Praia do Forte parou de trabalhar

Turista argentina acusou Jucione Silva de furto em março; imagens divulgadas na quarta-feira (23) esclareceram o caso

A baiana de receptivo denunciada injustamente de roubo por uma turista argentina na Praia do Forte, distrito turístico de Mata de São João, parou de trabalhar por causa da repercussão negativa do caso e está sem dinheiro até para pagar o almoço. "Estou comendo hoje porque um amigo pagou para mim", lamentou. >

"[A situação] me prejudicou muito. Eu estava indo trabalhar, mas não estava ganhando dinheiro. Me boicotaram [se refere a empresários da região] porque eu denunciei a turista argentina. Eu não estava tirando nem R$ 60 por dia", conta Jucione Silva. >

O caso aconteceu em março, quando uma turista argentina acusou injustamente a baiana de furtar a sua carteira. A trabalhadora conta que tirou fotos com a mulher e o marido. Na hora de pagar, a turista não encontrou a carteira e disse que Jucione teria roubado o item.>

Para provar a inocência, a vítima precisou se despir. Ela chegou a ficar apenas com as roupas íntimas a fim de mostrar que não estava escondendo o objeto. Depois, acionou a polícia e registrou uma queixa contra a argentina. "Eu me senti horrível porque foi uma coisa que eu não tinha feito, não fiz o que ela achava que eu fiz", falou. >