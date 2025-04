PRAIA DO FORTE

Vídeo mostra momento em que turista perdeu a carteira antes de acusar baiana de receptivo

Argentina acusou Jucione Manuele Silva de furto

Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2025 às 09:48

Turista argentina acusou baiana de receptivo de furto Crédito: Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a turista argentina que acusou baiana de receptivo de furto perdeu a carteira. O equipamento que captou as imagens está instalado em uma loja de roupas de Praia do Forte, distrito turístico de Mata do São João, na Grande Salvador. >

No vídeo, divulgado pela TV Bahia na última quarta-feira (23), a mulher aparece em um banco e, após levantar-se rapidamente, deixa a carteira cair. Em seguida, uma pessoa passa, pega o objeto e entrega para o estabelecimento comercial. >

Em entrevista à TV Bahia, a baiana de receptivo, Jucione Manuele Silva, desabafou. "Eu não sei se quero mais trabalhar como baiana de receptivo. Não sei se vou ser a mesma pessoa, porque isso me destruiu", disse Jucione. Ela trabalha no setor há 20 anos. >

Relembre o caso

Um casal de turistas argentinos foi denunciado por crime de racismo contra Jucione Costa Silva, 48 anos, que é baiana de receptivo e trabalha em Praia do Forte há cerca de sete anos. Jucione, que registrou um boletim de ocorrência, conversou com a reportagem e contou que o casal a acusou de roubar a carteira da mulher enquanto os dois tiraram uma foto com ela no dia 20 de março, em uma área próxima ao seu tabuleiro. >

“Eu estava tirando foto com os turistas e apareceu esse casal, que pediu pra tirar também. Aí nós tiramos a foto. Na hora do pagamento, ela foi pegar a carteira e se deu conta de que não estava dentro da bolsa. Ficou preocupada, disse que dentro da carteira tinha o passaporte dela e do esposo. Aí ela saiu correndo e, quando ela voltou, já voltou gritando. ‘Você roubou minha carteira, botou minha carteira dentro da sua roupa. Você é ladrona’. Ela fez um escândalo”, conta Jucione, explicando que começou a se defender.>