INTERIOR DA BAHIA

Suspeito de furtar motos em concessionária é morto a tiros em Capim Grosso

João Vitor de Jesus, de 16 anos, foi assassinado na praça Pau Brasil

Um dos suspeitos de furtar duas motos em uma concessionária de Capim Grosso, no interior da Bahia, foi morto a tiros na praça Pau Brasil, no bairro Planalto, no mesmo município. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (22). >