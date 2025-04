DESVIOS MILIONÁRIOS

Justiça Federal condena seis pessoas por envolvimento em esquema ilícito envolvendo ex-prefeito baiano

Caso aconteceu no município de Cansanção, no nordeste baiano

De acordo com a decisão do juiz federal Fábio Moreira Ramiro, as provas reunidas ao longo do processo confirmaram a existência de uma estrutura sofisticada e permanente voltada à corrupção pública e à lavagem de dinheiro. >