FEMINICÍDIO

Pedreiro que matou funcionária pública a pedradas é preso em Santaluz

Rosana da Silva Santos, 46, foi morta na cidade de Queimadas, no nordeste da Bahia

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia em que os dois tiveram uma discussão. O homem não aceitou o fim do relacionamento e agrediu a mulher com uma pedra na rua Valter Amorim, no bairro Rua da Palha. Ela ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, mas não resistiu. >