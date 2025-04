HORROR

Pai é preso por espancar e torturar o filho de 9 anos por cerca de sete horas

Homem tem passagens na polícia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo

Um homem de 34 anos foi preso por espancar e torturar o filho de 9 anos na cidade de João Pinheiro, no noroeste de Minas, na segunda-feira (21). A mãe da criança fez a denúncia após notar os ferimentos no corpo da vítima. O crime aconteceu no último sábado, no bairro Cais. As informações são do G1 Triângulo e Alto Paranaíba. >