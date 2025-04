TEIXEIRA DE FREITAS

Dois homens em situação de rua morrem após serem atropelados enquanto dormiam na calçada

Caso é investigado como homicídio culposo

Dois homens em situação de rua morreram após serem atropelados na madrugada desta terça-feira (22), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. A dupla dormia em uma calçada quando foram atingidas por um carro. >

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas foi identificada como Edvaldo dos Santos, de 63 anos, e o outro homem ainda está sem identificação. A 1ª Delegacia Territorial (DT) do município investiga o caso como homicídio culposo (crime que ocorre quando alguém causa morte sem a intenção de matar, mas por imprudência). >

Guias periciais e de remoção foram expedidas. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e poderão auxiliar na identificação do condutor do carro, bem como nas circunstâncias do atropelamento. >