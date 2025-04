INCÊNDIO

Ônibus com 78 passageiros pega fogo em Feira de Santana

Caso aconteceu na zona norte da cidade

Um ônibus articulado ao sistema do BRT pegou fogo na zona norte de Feira de Santana, no centro norte baiano, no início da manhã desta terça-feira (22). Setenta e oito pessoas estavam no transporte quando o incêndio começou. O veículo ficou totalmente destruído. Ninguém ficou ferido. >