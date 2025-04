OESTE

Quatro pessoas morrem em acidente entre Riachão das Neves e Formosa do Rio Preto

Colisão entre dois veículos aconteceu no KM-108 da BR-135

Quatro pessoas morreram carbonizadas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na segunda-feira (21), no KM-108 da BR-135, entre os municípios de Riachão das Neves e Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). >