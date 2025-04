FEMINICÍDIO

Mulher é morta a tiros após discutir com namorado no interior da Bahia

Suspeito tentou tirar a própria vida após cometer o crime

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2025 às 14:02

Vítima foi identificada como Neide Santos de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher de 41 anos, identificada como Neide Santos de Santana, foi morta a tiros após discutir com o namorado na cidade de Riachão do Jacuípe, no nordeste da Bahia, na madrugada de domingo (20). O suspeito, de 51 anos, foi preso em flagrante no mesmo dia. >

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua Antônio José dos Santos, no bairro Barra. Após atirar na vítima, o homem, que não foi identificado, tentou suicídio. Equipes do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) compareceram ao local para os primeiros atendimentos ao suspeito, que foi transferido e está custodiado no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.>

A Polícia Militar informou que a arma utilizada no crime foi apreendida na Delegacia de Riachão de Jacuípe, onde a ocorrência foi registrada. O Departamento de Polícia Técnica (DPT), por meio de guias de exame de local de crime e de necropsia, foi acionado. Diligências estão em andamento para esclarecer o fato.>

Mais casos>

Ao menos três mulheres foram vítimas de feminicídio na Bahia em cinco dias. Jaqueline Viana Moura, de 43 anos, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento na Rua da Resistência, no Bairro da Paz, em Salvador, na última quarta-feira (16).>

Na segunda-feira (14), Catarine de Souza Cerqueira, 27, foi morta a facadas na Rua Barbacena, em São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. A vítima foi assassinada na frente dos filhos de 3 e 7 anos.>