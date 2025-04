SUBÚRBIO

Mulher morta a facadas na frente dos filhos implorou para não ser assassinada

Titular da 3ª Delegacia de Homicídios apresentou detalhes do crime

Catarine de Souza Cerqueira implorou para não ser assassinada. A jovem de 27 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, identificado como Paulo Sérgio Santos Cerqueira, no dia em que iria assinar os papéis do divórcio. O crime ocorreu em São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador, na manhã de segunda-feira (14). >