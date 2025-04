VIOLÊNCIA

Ao menos três mulheres foram vítimas de feminicídio em cinco dias na Bahia

Caso mais recente aconteceu nesta quarta-feira (16)

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2025 às 17:19

Jaqueline Viana Moura, Catarine de Souza Cerqueira e Maura Santos de Jesus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Jaqueline Viana Moura, de 43 anos, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento na Rua da Resistência, no Bairro da Paz, em Salvador, nesta quarta-feira (16). A manicure foi a terceira vítima de feminicídio na Bahia em cinco dias. >

O namorado de Jaqueline, que ainda não teve a identidade reveleada, é o principal suspeito. Ele foi espancado pela população, socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.>

Na segunda-feira (14), Catarine de Souza Cerqueira, 27, foi morta a facadas na Rua Barbacena, em São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. A vítima foi assassinada na frente dos filhos de 3 e 7 anos. O suspeito é o ex-companheiro dela, identificado como Paulo Sérgio Santos Cerqueira, preso nesta quarta-feira (16).>

Catarine chegou a ser socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu por conta da gravidade dos ferimentos. O suspeito fugiu depois do crime. Ele teria agido por não aceitar o fim da relação. Segundo a TV Bahia, eles estavam separados e iriam assinar os papéis do divórcio no dia do crime.>

No sábado (12), Maura Santos de Jesus, 45, foi morta a tiros em Conceição do Jacuípe, no centro norte da Bahia. O suspeito de efetuar os disparos tirou a própria vida após cometer o crime. >