FOI VOCÊ?

Aposta baiana fatura R$ 326 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noire de segunda (28)

Uma aposta baiana acertou todas as dezenas sorteadas no concurso 3454 da Lotofácil, ocorrido na noite de segunda-feira (28), e faturou R$ 326 mil. O sortudo é de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e fez um jogo individual na lotérica Monte Gordo. >

Mais 14 apostas ganharam o prêmio principal da Lotofácil. Elas são de Abadiânia (GO), Goiânia (GO), Contagem (MG), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), Italva (RJ), Calmon (SC), Araraquara (SP) e Palmas (TO). Todas são simples. >