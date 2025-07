SORTE

Saiba se você vai concorrer ao prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Próximo sorteio será em 31 de julho

Esther Morais

Publicado em 25 de julho de 2025 às 06:41

Já estão disponíveis os bilhetes para o sorteio de julho da Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de julho da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado da premiação será divulgado na próxima quinta-feira (31), no site e nas redes sociais da campanha.>

Neste sorteio, serão considerados os bilhetes eletrônicos gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante relativas a compras feitas ao longo do mês de junho. Para verificar, basta fazer login no site da campanha, escolher a opção “Minha Conta”, “Bilhetes” e filtrar a busca pelo mês. >

Ao todo, são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Atualmente, a campanha reúne mais de 864 mil participantes inscritos. De acordo com a Sefaz-BA, desde fevereiro de 2018 os sorteios da campanha já premiaram 6.051 pessoas, das quais 3.626 moram na capital, 2.421 no interior e quatro fora do estado.>

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA) e pode ser acompanhada pelas seguintes redes: @notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram, @sefazbahia no Twitter e @sefaz.govba no Facebook.>

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, também apoia as entidades filantrópicas por ele escolhidas para compartilhamento das notas fiscais. As instituições recebem pontos que serão acumulados até o final do período de quatro meses da etapa vigente do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.>