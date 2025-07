PARANÁ

Temendo golpe, zeladora ignora ligações por 15 dias e quase perde R$ 100 mil de nota premiada

Depois de bloquear tentativa de contato por WhatsApp, contato acabou tendo que acontecer pessoalmente

Carol Neves

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:20

Izabel Azevedo não atendeu ligações e bloqueou contato via mensagem Crédito: Reprodução/RPC

A zeladora Izabel Azevedo, de 51 anos, passou duas semanas ignorando e até bloqueando chamadas de números desconhecidos, sem saber que estava deixando de receber uma notícia milionária. A moradora do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, havia sido contemplada com um prêmio de R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná, realizado no dia 7 de julho.>

Sem conseguir contato por telefone nem pelas redes sociais, a equipe do programa decidiu tomar uma medida mais direta: foi até a casa de Izabel na terça-feira (22) para dar a notícia pessoalmente.>

“Tentamos ligar para ela já no dia do sorteio, mas sem sucesso. Então, mandamos mensagem e vimos que ela bloqueou nosso número na sequência. Até tentamos avisá-la pelas redes sociais, pelos perfis oficiais do programa e da secretaria, mas nem isso funcionou. Então tivemos que vir bater na porta mesmo. Uma comunicação à moda antiga”, contou Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, ao portal G1.>

Izabel trabalha como zeladora e promotora de vendas e contou que achou que as chamadas eram tentativas de golpe, por isso decidiu não atender. “Eu vi que tinha um monte de ligações, mas eu não quis atender por achar que seria mais uma tentativa de fraude. Só que, dessa vez, eu deveria ter atendido”, relatou.>

O receio de Izabel não é incomum, já que golpes por telefone e mensagem estão cada dia mais comuns, o que gera desconfiança entre os participantes. Marta destaca que é fácil conferir a veracidade sobre os ganhadores do Nota Paraná, já que é só conferir no aplicativo do programa.>