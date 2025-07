MORTE SÚBITA

Aluno de academia passa mal e morre enquanto fazia esteira

Homem de 42 anos era hipertenso e fazia uso de medicação para controlar a pressão arterial

Um homem de 42 morreu após passar mal enquanto fazia esteira em uma academia da Smart Fit, nesta quarta-feira (23). O incidente ocorreu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. >

A vítima, identificada como Matheus Augusto Palauro, estava correndo no equipamento quando caiu bruscamente, de acordo com informações do g1 RS. Alunos que estavam no local fizeram os primeiros socorros e chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os médicos tentaram reanimá-lo, mas Palauro morreu no local.>