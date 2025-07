A SORTUDA

Baiana que conquistou R$ 1 milhão na Nota Premiada conta o que fará com o prêmio

Moradora de Salvador recebeu a notícia na tarde dessa quinta-feira (17)

Tharsila Prates

Publicado em 18 de julho de 2025 às 17:50

Ganhadora contou da emoção de receber a notícia de que é a nova milionária da Bahia Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-Ba

A nova milionária de Salvador, ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão do sorteio especial da Nota Premiada Bahia, realizado na quinta-feira (17), quase não acreditou quando um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) telefonou para anunciar que ela tinha sido contemplada. “Receber essa notícia no meio da tarde, em um dia de semana, de repente, é a mesma coisa que ganhar na loteria”, afirmou ela à Sefaz.>

Ela disse ainda que nunca imaginou: "É muita alegria, muita emoção, nunca imaginei. É realmente ganhar na loteria. É inacreditável”, reagiu, com entusiasmo, ao saber da novidade e checar a informação.

>

Ela contou que coloca o CPF na nota fiscal, no momento da compra. “Mas, para falar a verdade, eu nunca tinha ficado na expectativa, conferindo”, ponderou. A ligação, realizada após a homologação do sorteio, foi feita pelo auditor fiscal André Aguiar, que coordena o Programa de Educação Fiscal da Sefaz-Ba, ao qual está vinculada a Nota Premiada Bahia. >

Sobre o que vai fazer com o dinheiro, a felizarda afirma que terá paciência e “pé no chão” para decidir a melhor forma de investir o valor da premiação. “O nosso projeto não é sair gastando, mas sim aplicar, multiplicar esse dinheiro e poder colher mais e mais. Além disso, pretendemos comprar uma moradia boa, depois fazer algumas viagens, mas tudo no seu tempo”.>

O marido da ganhadora ressaltou que o casal fica feliz em participar da Nota Premiada também pelo lado social. “Além de ganhar esse prêmio, nós contribuímos para beneficiar instituições sociais e de saúde da Bahia. Vale a pena pedir para inserir o CPF na nota fiscal no ato da compra, porque realmente é algo sério e toda a sociedade acaba ganhando.”>

195 milhões de bilhetes>

De acordo com o coordenador André Aguiar, a sorteada concorreu, desta vez, com 195 milhões de bilhetes eletrônicos gerados a partir das compras realizadas pelos participantes com inclusão do CPF na nota fiscal.>

Esse foi o sétimo sorteio de R$ 1 milhão desde o lançamento da Nota Premiada Bahia, em 2018. Apenas em 2020 não ocorreu a premiação, por causa da pandemia. >

Com o último resultado, a lista de vencedores soma quatro moradores da capital e três do interior do estado. O sorteio especial é realizado uma vez ao ano, contemplando um único participante.>

A Nota Premiada Bahia realiza ainda sorteios mensais regulares, sempre com uma premiação de R$ 100 mil e outras 90 de R$ 10 mil, cada. Neste caso, valem somente as notas fiscais emitidas no mês anterior ao sorteio, que contenham o CPF do participante. O próximo sorteio regular terá resultado divulgado no dia 31 de julho. Para concorrer aos prêmios, basta se cadastrar uma única vez neste site.>

Ao todo, já foram premiadas 6.051 pessoas em todos os sorteios realizados, das quais 3.626 moram na capital, 2.421 no interior e quatro fora do estado. Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com 862 mil inscritos.>