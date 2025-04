VIOLÊNCIA

Homem é morto a pedradas por causa de dívida de drogas em Cajazeiras

Vítima foi identificada como Agemir Sousa Oliveira

Um homem de 35 anos, identificado como Agemir Sousa Oliveira, foi morto a pedradas na manhã desta quarta-feira (16), na rua Rio Doce, no bairro de Cajazeiras V, em Salvador. >

De acordo com informações da Polícia Civil, o principal suspeito é um homem de 23 anos, que foi preso em flagrante pela 2ª Delegacia de Homicídios. Uma dívida de drogas teria motivado o crime. >

Guias de local e necropsia foram expedidas e diligências e oitivas continuam sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso. O suspeito foi submetido aos exames de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.>