LÍDER RELIGIOSO

Influenciador evangélico acusado de estupros diz que sexo foi consensual após absolvição: 'Meu erro foi espiritual’

Victor Bonato foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na última semana

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2025 às 11:07

Victor Bonato Crédito: Reprodução

O influenciador religioso Victor Bonato, que passou 58 dias preso sob a acusação de ter estuprado três mulheres, disse que foi alvo de uma armação motivada por vingança. Em entrevista ao O GLOBO, o líder religioso admitiu que manteve relações sexuais com as jovens que fizeram as denúncias, mas que os atos foram consentidos. Ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na última semana.>

“Eu fui imoral? Com certeza. Fui hipócrita ao viver algo que eu mesmo pregava contra. Eu errei? Errei, sim. Mas meu erro foi espiritual. Não cometi crimes. No tipo de vida que escolhi levar, fazer sexo fora do casamento é pecado. O pecado me custou a liberdade”, disse Victor. >

O influenciador foi preso no dia 19 de setembro de 2023, solto em 16 de novembro de 2023 e inocentado em julho de 2024. Bonato interrompeu as atividades nas redes sociais, onde acumulou cerca de 150 mil seguidores. O Galpão, movimento evangélico que liderava em Barueri, em São Paulo, não existe mais. >

Três frequentadoras dos encontros religiosos, que aconteciam às terças-feiras, denunciaram Victor Bonato por violência sexual. Segundo os relatos, os casos ocorreram entre junho e agosto de 2023. As jovens informaram que as relações sexuais foram iniciadas com consentimento, mas depois houve práticas agressivas não combinadas. Uma das mulheres informou que recebeu tapas no rosto. Outra disse que foi forçada a sexo oral. Já a terceira afirmou que foi asfixiada durante o ato. O influenciador foi preso dias depois das denúncias. >