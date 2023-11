Victor Bonato, influencer evangélico acusado de estuprar fiéis, é solto em São Paulo

O influenciador evangélico Victor Bonato, acusado de estupro por três fiéis do Movimento Galpão, foi solto em Carapicuíba (SP) nesta quinta-feira, 16. A informação foi noticiada pelo UOL e confirmada pelas advogadas do influencer, que publicaram uma foto com Victor fora da prisão com a legenda "a Justiça foi feita", e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ao Estadão.



O caso corre na 2ª Vara Criminal de Barueri. Conforme o Uol, o juiz Fabio Calheiros do Nascimento classificou os depoimentos das vítimas como "confusos" e concedeu ao influenciador o direito de responder em liberdade.