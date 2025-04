NORDESTE DA BAHIA

Servidora pública é vítima de feminicídio em cidade baiana

Suspeito ainda não foi localizado

Uma servidora pública foi vítima do crime de feminicídio na cidade baiana de Queimadas, no Nordeste baiano. O caso foi registrado no último domingo (20), na Rua Valter Amorim, bairro Rua da Palha.>

A vítima é Rosana da Silva Santos, de 46 anos. Ela atuava como cozinheira no Colégio Sônia Maria Silva. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o autor seria o ex-companheiro da servidora. A polícia não detalhou as circunstâncias do crime.>