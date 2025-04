VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Áudio expõe conversa de João Neto com companheira antes de agressão: 'Comportamento de p*ta'

Advogado baiano foi preso por violência doméstica em Maceió

Um áudio do advogado baiano João Francisco de Assis Neto expõe a conversa que ele teve com a companheira antes da agressão. No material, ele questiona a forma como a vítima se vestiu. Ele foi preso por violência doméstica no último dia 14, em Maceió, capital de Alagoas. >