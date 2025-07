ESTRADA DO FEIJÃO

Pedágio na BA-052 fica 5,35% mais caro; veja novos valores

Reajuste foi anunciado nesta sexta-feira (25)

Motoristas que trafegam pela BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, deverão pagar mais caro no pedágio a partir desta sexta-feira (25). Isso porque já está valendo o aumento de 5,35% no valor da tarifa, autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).>

O reajuste consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (25). Com o aumento, a tarifa básica passará de R$21,050 para R$22,176. De acordo com a agência reguladora, o reajuste corresponde à incorporação da variação de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país. >