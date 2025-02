SALVADOR

Cajazeiras IX fica sem ônibus após boato de troca de tiros

Circulação dos veículos de transporte coletivo foi suspensa por quatro horas

Wendel de Novais

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 08:37

Movimentação em Cajazeiras IX Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Os moradores do bairro de Cajazeiras IX, em Salvador, precisaram caminhar por ao menos 600 metros na manhã desta quarta-feira (12) por conta de uma suspensão da circulação de ônibus no local. De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), o serviço foi suspenso após relatos de uma troca de tiros durante a madrugada. Os moradores, por sua vez, negam o registro.>

Por conta da suspensão, os veículos que vinham da Cajazeiras 8 e entravam no bairro, passaram a seguir direto pela Estrada da Paciência em direção ao bairro de Cajazeiras 9. A alteração no serviço durou quatro horas, entre 4h e 8h, voltando a ser normalizada com a presença de viaturas da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no local.>

Em tom de reclamação pela ausência do serviço l, moradores consultados pela reportagem afirmam que não houve troca de tiros no bairro ao longo da madrugada. “Não teve nada. Como é que teve tiroteio e ninguém ouviu aqui? Não estamos entendendo o motivo de tirarem os ônibus e de onde saiu essa informação”, relata um morador, que prefere não se identificar.>

Uma outra moradora, que também não revela o nome, aponta que o único registro que assustou moradores foi a queima de um poste. “Não teve tiro, a única coisa de diferente foi um poste que pegou fogo e deixou o pessoal sem luz. Agora, mesmo sem tiro, a gente precisa sair de lá do fim de linha para cá, o que é uma caminhada cansativa e que atrás”, reclama.>

Procurada, a PM afirmou que, de acordo com informações do 22º Batalhão, não houve registro de acionamento para o suposto tiroteio. O Tenente Coronel Júlio César, comandante do 22º Batalhão da PM, conversou com a reportagem e também relatou que nenhuma troca de tiros foi registrada na Cajazeiras IX.>

“Não houve nenhum tipo de acionamento durante a madrugada, nem com a polícia militar, nem com os órgãos da prefeitura. Nós nos deparamos com essa informação agora pela manhã, notando que alguns rodoviários não estavam entrando aqui no fim de linha do loteamento Mangabeira, aqui em Cajazeiras 9, e viemos verificar a situação”, conta.>