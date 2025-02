TRANSPORTE PÚBLICO

Boatos de tiroteios assustam rodoviários e tiram ônibus de bairros em Salvador

Circulação ficou suspensa em Cajazeiras IX após poste pegar fogo nesta quarta (12)

A ausência de transporte público em bairros de Salvador após casos de violência armada tem se tornado comum. Há casos, porém, em que os ônibus param sem que uma bala sequer tenha sido disparada, como ocorreu hoje no Loteamento Mangabeira, mais conhecido como Cajazeiras 9. “Um poste pegou fogo, começou a pipocar, alguém achou que era tiro e a gente ficou sem ônibus”, diz uma moradora do local, que prefere não se identificar e caminhou mais de 600 metros para pegar um coletivo após uma suspensão da circulação dos ônibus que durou quase quatro horas. >

Sobre o caso, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que a suspensão temporária se deu após o registro de um incêndio em poste e uma ocorrência de tiroteio. O Tenente Coronel Júlio César, comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), e moradores confirmaram a ocorrência na fiação, mas negaram os tiros. “Não houve acionamento na madrugada, nem com a polícia militar, nem com os órgãos da prefeitura. Nós nos deparamos com essa informação pela manhã, notando que alguns rodoviários não estavam entrando aqui no fim de linha”, explica o comandante. >