DURANTE A CORRIDA

Vômito, lixo e mais: passageiros da Uber podem pagar até R$ 350 por sujar o carro

Taxa de limpeza varia de acordo com os níveis de sujeira

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2025 às 06:00

Uber orienta motoristas em caso de sujeira dos passageiros Crédito: Divulgação

Já aconteceu de você derrubar comida ou bebida dentro do Uber? E vomitar durante a corrida após uma festa? Acontece que em casos de sujeira - seja de pequena ou grande gravidade - os passageiros correm o risco de pagar, além do valor da viagem, uma multa que pode chegar a R$ 350.>

Ela é chamada de taxa de limpeza, um valor que o motorista pode solicitar para ajudar com o gasto de uma limpeza profissional, caso algum usuário suje o carro a ponto de impedir o trabalhador de aceitar novas viagens. Esse valor será cobrado do usuário e varia de R$ 50 a R$ 350.>

A taxa de limpeza varia de acordo com os níveis, que são:

1. Pequenos danos no interior ou exterior do veículo (derramamento de bebida ou comida, sujeira, etc.): a taxa é de até R$ 50,00.>

2. Danos moderados à parte interna ou externa do veículo (derramamentos de bebidas ou alimentos no veículo, etc.): a taxa é de até R$ 80,00.>

3. Danos de moderados a graves no veículo (derramamentos maiores de bebidas ou alimentos sobre tecido ou outras superfícies de difícil limpeza): a taxa é de até R$ 200,00.>

4. Danos graves envolvendo fluidos corporais no interior do veículo: a taxa é de até R$ 350,00.>

Como solicitar a multa?

1. Vá no menu do aplicativo (Três tracinhos horizontais no canto superior esquerdo) >

2. Selecione “Ajuda”>

3. Escolha “Ajuda com uma viagem”>

4. Escolha a viagem>

5. Selecione “Mais opções”>

6. Selecione “Problemas com usuário” > “Um usuário sujou meu veículo”>

7. Siga os passos indicados na tela>

O condutor deverá enviar fotos da sujeira em si e uma foto da nota fiscal do serviço de limpeza contendo seu nome, placa e modelo do carro, CNPJ da empresa que fez a limpeza, data e descrição do serviço. >

A limpeza deve ser feita em até 5 dias após o incidente e precisamos saber exatamente em qual viagem ele ocorreu para poder cobrar seu reembolso do usuário certo. A taxa de limpeza é cobrada diretamente dele, de acordo com o nível de gravidade da sujeira.>

Problemas que podem te fazer perder a conta na Uber

Embora nem toda infração resulte em multa, atitudes inadequadas que levem a notas consistentemente baixas podem causar a desativação da conta, tanto de usuários quanto de motoristas parceiros. A Uber também alerta que violações aos Termos de Uso ou ao Código de Conduta da Comunidade podem levar à remoção da plataforma, mesmo que a avaliação geral do perfil seja boa.>