SALVADOR

Seis pessoas ficam sem jantar de Dia das Mães após Uber flash não entregar lasanha

Usuária registrou boletim de ocorrência em delegacia virtual

A vendedora Patrícia Vieira, 49 anos, passou por um transtorno envolvendo o serviço de Uber Flash no último domingo (11), em Salvador. Ela preparou uma lasanha para o irmão, que iria confraternizar com cinco pessoas durante plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, e entregou a travessa a um motorista de aplicativo, mas o alimento não foi entregue. Ela pede ressarcimento por danos morais e materiais. A Uber foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. >

“O motorista de aplicativo que retirou o alimento em minha residência não entregou. Quando eu liguei, ele disse que tinha levado (a lasanha) para a casa dele para guardar porque não encontrou a recepção da UPA”, relatou Patrícia. Segundo ela, o motorista pegou a lasanha às 20h17, no bairro da Ribeira. >

“Ele (o motorista) mandou eu colocar no banco de trás. Ele seguiu. Quando deu 21h, meu irmão achou estranho. Ficou uma hora em pé, na portaria mesmo, disse que tinha uma hora esperando e o moço não tinha entrado em contato comigo”, disse. Patrícia contou que o motorista não entrou em contato com ela em nenhum momento. >

Em seguida, Patrícia conseguiu fazer uma ligação para o motorista, por meio do aplicativo. “Ele disse que chegou em frente à UPA e não tinha ninguém esperando. Ele disse que não entrou e não poderia ficar perdendo tempo lá”, conta. Segundo ela, os motoristas de aplicativo costumam entrar no local porque a rua é deserta. >

Um amigo de Patrícia, que estava com ela no momento, falou com o motorista por ligação e pelo WhatsApp. O motorista enviou um áudio, ao qual o CORREIO teve acesso, dizendo que levaria a lasanha para casa porque o alimento estava “cheirando muito” e iria incomodá-lo. Ele disse que iria devolver a lasanha, mas o alimento nunca chegou, segundo Patrícia. >