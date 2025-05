APENAS UM TOQUE

Uber e iFood juntos? Marcas anunciam parceria para barrar concorrência

Consumidores poderão planejar seus deslocamentos e fazer pedidos de refeições ou compras sem precisar alternar entre aplicativos

Tharsila Prates

Publicado em 14 de maio de 2025 às 23:05

Uber e iFood anunciam parceria no Brasil Crédito: Reprodução

A Uber e o iFood anunciaram nesta quarta-feira (14) uma parceria prometendo mais conveniência e comodidade a milhões de consumidores no Brasil. O acordo permitirá que os usuários do iFood solicitem viagens da Uber diretamente pelo app do iFood, enquanto usuários da Uber terão acesso aos serviços de entregas de comidas, mercados, farmácia e conveniência do iFood por meio do app da Uber.>

O movimento é considerado estratégico para expandir a presença em um mercado onde a Meituan, da China, e a Didi Global Inc. estão investindo para desafiar a liderança do aplicativo de delivery brasileiro.>

O objetivo do acordo é disponibilizar os serviços de mobilidade e entrega nos dois aplicativos em suas respectivas áreas. Os consumidores poderão planejar seus deslocamentos e fazer pedidos de refeições ou compras sem precisar alternar entre aplicativos, economizando tempo e melhorando a experiência geral.>

“Estamos muito empolgados em unir forças com o iFood no Brasil”, afirmou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber. “Hoje, apenas cerca de metade dos usuários usa as duas plataformas de maneira recorrente. Então essa parceria representa mais um grande passo na nossa missão de ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e obterem qualquer coisa com um toque.”>

“O iFood transformou a maneira de pedir comida e itens do dia a dia no Brasil, assim como a Uber mudou radicalmente a forma de os brasileiros se locomoverem. Agora, essa integração marca um grande avanço, com as duas empresas inovando juntas para oferecer uma nova forma de acessar serviços cotidianos”, afirma Diego Barreto, CEO do iFood.>

“Acreditamos que essa parceria vai impulsionar mais pedidos aos restaurantes, mercados, farmácias e conveniência em geral; gerar mais renda aos entregadores e motoristas e simplificar a vida dos consumidores”, conclui Barreto.>

Como vai funcionar?>

Os usuários continuarão utilizando seus aplicativos preferidos para fazer pedidos ou solicitar viagens. No app da Uber, a aba de Delivery vai refletir as opções do iFood. Já no app do iFood, uma nova aba de “Mobilidade” permitirá que os usuários solicitem viagens com facilidade na Uber. Por ora, os programas de assinatura Uber One e iFood Clube seguem inalterados, embora as empresas tenham concordado em explorar iniciativas conjuntas nesses programas no futuro próximo.>

A integração dos serviços começará a ser disponibilizada em cidades selecionadas no Brasil no segundo semestre, com expansão para todo o país prevista em seguida.>