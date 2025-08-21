QUADRILHA

Operação desvenda fraudes bancárias com prejuízo de quase R$ 6 milhões

Grupo se especializou em invadir celulares e aplicativos bancários, promovendo transferências eletrônicas ilícitas para contas controladas pela organização

Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 23:12

Foram apreendidos cerca de R$ 7 mil Crédito: Divulgação/ PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em conjunto com o Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) do Rio de Janeiro, cumpriu, nesta quinta-feira (21), 40 mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de valores que somam R$ 6 milhões e de sequestro de bens móveis e imóveis vinculados a uma sofisticada organização criminosa voltada a fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Além da capital fluminense e de outros municípios da região metropolitana, a ação ocorreu também em São Paulo e Ceará, com o apoio das polícias dos dois estados.

Durante a ação, foram apreendidos 31 aparelhos celulares, um notebook, um computador, três máquinas de cartão, 10 folhas de cheques, 36 cartões em nome de terceiros, um revólver, drogas e R$ 7.317. Além disso, houve uma prisão em flagrante por tráfico de drogas ocorrida em São Paulo.

O objetivo foi desarticular toda a cadeia criminosa, atingir seu poder econômico por meio do bloqueio de valores e sequestro de bens e enfraquecer estruturas que sustentam práticas reiteradas de fraude, estelionato e dissimulação de ativos ilícitos. As investigações apontaram que a organização atuava simultaneamente em três frentes criminosas, demonstrando elevado grau de sofisticação.

De acordo com a polícia, a primeira célula do grupo era responsável pelas fraudes bancárias. Seus integrantes compareciam a agências com documentos falsificados, contendo dados reais de empresas e sócios legítimos, e retiravam talões de cheques emergenciais em nome de firmas lesadas. Os cheques eram posteriormente utilizados em operações fraudulentas, gerando débitos milionários e prejuízo direto às instituições financeiras e às vítimas.

Outra parte do grupo era responsável por invasões de dispositivos eletrônicos. O grupo se especializou em invadir celulares e aplicativos bancários, promovendo transferências eletrônicas ilícitas para contas controladas pela organização. Alguns desses aparelhos eram provenientes de roubos e furtos, sendo levados ao interior de comunidades dominadas pela facção Comando Vermelho (CV), onde eram desbloqueados para possibilitar o acesso a aplicativos financeiros e novas movimentações fraudulentas.

A organização também criava boletos fraudulentos, induzindo as vítimas a acreditar que quitavam obrigações legítimas. Ao realizarem o pagamento, constatavam que os valores eram direcionados a contas vinculadas ao grupo criminoso, ampliando os ganhos ilícitos e alimentando o esquema de lavagem de capitais.