Polícia prende suspeitos que transportavam artes sacras em caminhão de entulho

Proprietário do caminhão e da empresa de ferro-velho e dois funcionários foram conduzidos à delegacia

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 23:23

Objetos e arte
Objetos de arte furtados em Minas Gerais Crédito: Divulgação/ Ascom PCERJ

Policiais civis e militares prenderam três homens que transportavam estátuas sacras, placas fúnebres e outras peças, todas furtadas em Minas Gerais. O veículo foi interceptado nessa quarta-feira (20), em Cachoeiras de Macacu, município do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência.

De acordo com os agentes, o transporte era feito em um caminhão de entulho. Foi realizada troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, que confirmou que os objetos religiosos, lápides, dentre outros materiais, eram provenientes de crimes de furto que estavam sob investigação.

Os objetos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O proprietário do caminhão e da empresa de ferro-velho e dois funcionários foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e receptação.

