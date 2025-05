MOBILIDADE

Uber caro? Metrô de Salvador registra recorde de passageiros para 2025

Marca anterior havia sido registrada em 3 de abril

O recorde anterior havia sido no dia 3 de abril, quando a CCR Metrô Bahia, concessionária que opera o sistema, registrou mais de 435 mil clientes transitando pelo Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Durante todo o período do Carnaval de 2025, o metrô de Salvador transportou cerca de 2 milhões de passageiros.>

Segundo o diretor da CCR Metrô Bahia, Júlio Freitas, o crescimento no número de passageiros reforça a importância do modal de transporte para a mobilidade urbana sustentável. "O metrô tem se consolidado como uma ótima alternativa de transporte, contribuindo significativamente para a redução do trânsito. Os números recordes reafirmam o nosso compromisso em promover soluções de mobilidade que não apenas conectem pessoas e lugares, mas também reduzam impactos ambientais e contribuam para cidades mais sustentáveis" destacou o gestor.>